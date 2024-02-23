Женщина из Псковской области получила награду за погибшего на СВО брата
Сестра, погибшего на СВО военнослужащего из Псковской области получила награду за погибшего брата. Об этом в своём телеграм-канале рассказала глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.
«Орден Мужества» был вручён Светлане Брачковской во время благотворительного концерта военкомом Островского, Палкинского и Пыталовского районов Алексеем Долженко.
«Ефимов Константин [брат Светланы Брачковской. Прим. ПАИ] с честью выполнил свой воинский долг и погиб от ран, полученных в ходе специальной военной операции, сражаясь за безопасность нашей страны», — написала Вера Кондратьева.
Также она добавила, что администрация Пыталовского муниципального округа всегда будет готова оказать поддержку сестре.
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