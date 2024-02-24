Михаил Ведерников поздравил ветеранов СВО из Псковской области с победами на Кубке защитников Отечества

08:13, 24 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с четырьмя медалями ветеранов-участников СВО, которые они завоевали на межрегиональных соревнованиях «Кубок защитников Отечества».

«Соревнования проходили в Калуге среди команд ЦФО и СЗФО в рамках проекта «Спорт – норма жизни» президентского нацпроекта «Демография». Наши спортсмены заняли первое место в пулевой стрельбе, первое место в стрельбе из лука, второе место в настольном теннисе и третье место в армрестлинге в весовой категории 70 кг (правая рука)», – сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

«Наш регион впервые принял участие в таких соревнованиях, и мы серьёзно заявили о себе. Поздравляю наших ребят с победами!» – написал Михаил Ведерников.

В межрегиональных физкультурных соревнованиях среди ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества» приняли участие шесть спортсменов. В рамках стартов спортсмены соревновались в настольном теннисе, армрестлинге, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и стрельбе из лука.