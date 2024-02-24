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Общество

В Писковичах прошёл турнир по мини-футболу среди священнослужителей

Сретенский турнир по мини-футболу, посвящённый Дню православной молодёжи, состоялся в спортивном комплексе «Писковичи» 16 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

В турнире приняли участие священнослужители и юноши из городских храмов Святого Благоверного Князя Александра Невского, Святого Великомученика Георгия Победоносца (со Взвоза), Святых Апостолов Петра и Павла (с Буя), Святого Великомученика Димитрия Солунского, Святого Пророка Божия Илии (с Мокрого Луга) и из Свято-Троицкого кафедрального собора.

«Турнир стал ещё одним подтверждением того, что молодёжь Псковской области выбирает здоровый образ жизни. По итогу турнира лучшим игроком был признан самый юный участник – Давид Каминский», – рассказали о турнире священнослужители.

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