Крымский морж Салтан научился качать пресс
Морж Салтан в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр готовится к сдаче норм ГТО, его уже научили качать пресс, сообщает РИА Новости.
«Обитатели нашего зоопарка ведут здоровый образ жизни. Морж Салтан готовится к сдаче норм ГТО и уже научился качать пресс. Готов к труду и обороне – вот главный девиз Салтана», – сказал директор парка Виктор Жиленко.
По его словам, морж Салтан любит демонстрировать свои спортивные навыки перед публикой, чем вызывает у посетителей зоопарка бурные аплодисменты.
Морж Салтан массой более 1,5 тонны и длиной около четырёх метров – самый крупный из живущих в зоопарках России – поселился в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в декабре прошлого года. Для него специально поострили бассейн с мощной системой охлаждения.
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