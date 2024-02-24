Крымский морж Салтан научился качать пресс

10:16, 24 февраля 2024, ПАИ

Морж Салтан в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр готовится к сдаче норм ГТО, его уже научили качать пресс, сообщает РИА Новости.

«Обитатели нашего зоопарка ведут здоровый образ жизни. Морж Салтан готовится к сдаче норм ГТО и уже научился качать пресс. Готов к труду и обороне – вот главный девиз Салтана», – сказал директор парка Виктор Жиленко.

По его словам, морж Салтан любит демонстрировать свои спортивные навыки перед публикой, чем вызывает у посетителей зоопарка бурные аплодисменты.

Морж Салтан массой более 1,5 тонны и длиной около четырёх метров – самый крупный из живущих в зоопарках России – поселился в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в декабре прошлого года. Для него специально поострили бассейн с мощной системой охлаждения.