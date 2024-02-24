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Общество

В Дно устраняют подтопление в городском парке 

В Дно ликвидируют подтопление в городском парке, сообщает в своём телеграм-канале глава Дновского района Михаил Шауркин.

Фото: ПАИ

«Обильное таяние снега и ночной дождь сегодня привели к частичному подтоплению территории в городском парке. Это заметно усложнило задачу городским службам. Но мы должны сделать всё возможное, чтобы мероприятия, посвящённые 80-й годовщине освобождения Дновского района от немецко-фашистских захватчиков, прошли на достойном уровне», – написал глава района.

Он добавил, что с раннего утра возле администрации Дновского района ведутся работы по устранению подтопления и подсыпке территории.

«Ждём всех на торжественно-траурный митинг. Построение колонны возле администрации в 10:45», – заключил глава района.

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