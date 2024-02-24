Росгвардейцы задержали трёх любителей сладкого за кражу в Пскове

11:10, 24 февраля 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже из магазина в Пскове 23 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 17 часов экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал тревоги. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали трёх псковичей, которые похитили из торгового зала кондитерские изделия.

По факту хищения проводится проверка.