Министр здравоохранения Мурашко посетил стенд Псковской области на выставке «Россия»

11:44, 24 февраля 2024, ПАИ

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко посетил стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

На стенде Михаил Мурашко ознакомился с работой региональной системы здравоохранения.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко доложила о модернизации здравоохранения Псковской области.

«Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который реализуется по поручению президента Владимира Путина, поручениям Правительства Российской Федерации и поддержке губернатора Псковской области в регионе приобретено более 6000 тысяч единиц оборудования и 200 автомобилей для медицинских работников, 168 карет скорой помощи,16 передвижных мобильных комплексов. В регионе активно развиваются онкологическая и кардиологическая службы. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения мы возвели 111 ФАПов и провели капитальный ремонт 50 объектов здравоохранения», – сказала Марина Гаращенко.

Также она рассказала, что, помимо федеральной поддержки, в Псковской области разработан широкий пакет мер региональной поддержки медиков. Благодаря этому ежегодно в медицинские организации Псковской области приходит работать порядка 100 врачей и 200 специалистов среднего медицинского персонала.

Министр здравоохранения отметил отличную организацию работы стенда и большое количество практических манипуляций, которые могут пройти посетители выставки.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

За стенд Псковской области на выставке «Россия» можно проголосовать здесь.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.