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Траурный митинг в 80-летнюю годовщину освобождения прошёл в Дно

Торжественно-траурный митинг, посвященный 80-летию освобождения Дновского района от немецко-фашистских захватчиков, прошёл в Дно, сообщает газета «Дновец».

Фото: "Дновец"

Десятки дновцев и гостей города прошли праздничной колонной к братским могилам в городском сквере. Со словной юбилейной датой от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравил дновцев Андрей Вьюнов - временно исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства Псковской области.

Поздравления прозвучали от главы Дновского района Михаила Шауркина, председателя областного Света ветеранов Николая Груздова, начальника станции Дно Андрея Овсянникова, настоятеля храма Архангела Михаила протоиерея Сергия.

Память погибших освободителей и всех ветеранов Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

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