Псковские пловцы завоевали шесть наград на Кубке России в Санкт-Петербурге

14:12, 24 февраля 2024, ПАИ

Сборная Псковской области по зимнему плаванию завоевала шесть наград в первые два дня Кубка России, который проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

В соревнованиях принимают участие 440 спортсменов из 41 региона страны, а также Белоруссии, Азербайджана, Сирии, Швейцарии и Франции.

Напомним, что в составе сборной Псковской области 17 спортсменов.

С результатами первого дня соревнований можно ознакомиться в телеграм-канале «ПАИ Спортинформ».