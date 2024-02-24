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Общество

Псковские пловцы завоевали шесть наград на Кубке России в Санкт-Петербурге

Сборная Псковской области по зимнему плаванию завоевала шесть наград в первые два дня Кубка России, который проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото: пресс-служба Федерации зимнего плавания Псковской области

В соревнованиях принимают участие 440 спортсменов из 41 региона страны, а также Белоруссии, Азербайджана, Сирии, Швейцарии и Франции.

Напомним, что в составе сборной Псковской области 17 спортсменов.

С результатами первого дня соревнований можно ознакомиться в телеграм-канале «ПАИ Спортинформ».

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