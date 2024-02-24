Псковские пловцы завоевали шесть наград на Кубке России в Санкт-Петербурге
Сборная Псковской области по зимнему плаванию завоевала шесть наград в первые два дня Кубка России, который проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.
В соревнованиях принимают участие 440 спортсменов из 41 региона страны, а также Белоруссии, Азербайджана, Сирии, Швейцарии и Франции.
Напомним, что в составе сборной Псковской области 17 спортсменов.
С результатами первого дня соревнований можно ознакомиться в телеграм-канале «ПАИ Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 февраля 2024
Снятый в Псковской области фильм о первой в России женщине-химике покажут на телеканале «Культура»