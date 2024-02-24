Фестиваль музыки Мусоргского и Римского-Корсакова пройдёт в Пскове в марте
Фестиваль русской музыки, посвящённый творчеству М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, пройдёт в Пскове с 16 по 24 марта. Об этом ПАИ сообщили в ТИЦ Псковской области.
«Организаторы обещают зрителям насыщенную программу, в которой будет место классическому звучанию симфонического оркестра и коллективам-экспериментаторам, опере и балету, театральным и выставочным программам», – написали в ТИЦ.
Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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