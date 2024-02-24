Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Фестиваль музыки Мусоргского и Римского-Корсакова пройдёт в Пскове в марте

Фестиваль русской музыки, посвящённый творчеству М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, пройдёт в Пскове с 16 по 24 марта. Об этом ПАИ сообщили в ТИЦ Псковской области.

Фото: ТИЦ Псковской области

«Организаторы обещают зрителям насыщенную программу, в которой будет место классическому звучанию симфонического оркестра и коллективам-экспериментаторам, опере и балету, театральным и выставочным программам», – написали в ТИЦ.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 февраля 2024

Фестиваль музыки Мусоргского и Римского-Корсакова пройдёт в Пскове в марте
23 февраля 2024

Псковский поэтический клуб «Зеркало» представил программу «Черновики»
23 февраля 2024

Выставка «Израненная земля Донбасса» открылась в Изборске
22 февраля 2024

Новый выпуск «Минкульта» посвятят наследию Александра Роора
22 февраля 2024

Масленичный разгуляй пройдёт в Пскове 9 марта
21 февраля 2024

Актёр Андрей Мерзликин поделился впечатлениями от приезда в Псков и спектакля «Лягушки»
21 февраля 2024

Концерт «Золотой век русского романса» состоялся в детской музыкальной школе в Пскове
21 февраля 2024

Наследие Псковского археологического общества представлено в новой экспозиции Псковского музея-заповедника

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...