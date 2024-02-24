34 заявки подали на участие в чемпионате России по воздухоплаванию в Великих Луках
34 предварительные заявки подали пилоты на участие в чемпионате России по воздухоплаванию в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание в Великих Луках и не только».
В новом формате заявочной кампании заявки принимаются от региональных спортивных воздухоплавательных федераций, затем аэронавты из этих списков подтверждают своё участие лично.
Отметим, что в прошлом году в соревнованиях участвовало 33 экипажа. Заявки на участие представители региональной федерации должны подать до 15 марта.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 февраля 2024
Снятый в Псковской области фильм о первой в России женщине-химике покажут на телеканале «Культура»