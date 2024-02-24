34 заявки подали на участие в чемпионате России по воздухоплаванию в Великих Луках

15:02, 24 февраля 2024, ПАИ

34 предварительные заявки подали пилоты на участие в чемпионате России по воздухоплаванию в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание в Великих Луках и не только».

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В новом формате заявочной кампании заявки принимаются от региональных спортивных воздухоплавательных федераций, затем аэронавты из этих списков подтверждают своё участие лично.

Отметим, что в прошлом году в соревнованиях участвовало 33 экипажа. Заявки на участие представители региональной федерации должны подать до 15 марта.