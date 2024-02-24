Наталья Спиридонова прошла в финал чемпионата России по лёгкой атлетике
Наталья Спиридонова прошла в финал чемпионата России по лёгкой атлетике, сообщает корреспондент ПАИ.
В выступлениях спортсменки была одна ошибка на высоте 1,83 метра, но точно также ошиблась ещё одна фаворитка соревнований Карина Демидик.
Вместе с Натальей Спиридоновой в финал прошли ещё девять спортсменок.
Ранее сообщалось, что спортсменка попала в больницу с подозрением на аппендицит перед чемпионатом России, но после обследования она всё же поехала на соревнования.
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