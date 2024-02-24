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Спорт

Наталья Спиридонова прошла в финал чемпионата России по лёгкой атлетике

Наталья Спиридонова прошла в финал чемпионата России по лёгкой атлетике, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

В выступлениях спортсменки была одна ошибка на высоте 1,83 метра, но точно также ошиблась ещё одна фаворитка соревнований Карина Демидик.

Вместе с Натальей Спиридоновой в финал прошли ещё девять спортсменок.

Ранее сообщалось, что спортсменка попала в больницу с подозрением на аппендицит перед чемпионатом России, но после обследования она всё же поехала на соревнования.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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