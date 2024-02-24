Анастасия Иванова: Псковская область проявляет самодостаточность в различных сферах экономики

17:30, 24 февраля 2024, ПАИ

Псковская область проявляет самодостаточность в различных сферах экономики и жизни, а также имеет большой потенциал для дальнейшего развития, заявила Руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

В частности она видит потенциал в продовольственной сфере на которую влияет развитие сельского хозяйства Псковской области. По её словам, в регионе выращивается множество сельскохозяйственных культур, обеспечивающих самодостаточность региона.

«Сегодня у нас в регионе активно развиваются различные отрасли промышленности, в том числе деревообрабатывающая промышленность, машиностроение, производство пищевой продукции. Это способствует росту экономического потенциала региона и созданию новых рабочих мест», – добавила Анастасия Иванова.

Также она напомнила, что Псковская область богата культурным, историческим наследием. «Всё это, безусловно, делает наш регион привлекательным для туристов, что, в свою очередь, способствует развитию экономики региона и увеличению доходов жителей области», – считает Анастасия Иванова.