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Общество

Анастасия Иванова: Псковская область проявляет самодостаточность в различных сферах экономики

Псковская область проявляет самодостаточность в различных сферах экономики и жизни, а также имеет большой потенциал для дальнейшего развития, заявила Руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

Фото: ПАИ

В частности она видит потенциал в продовольственной сфере на которую влияет развитие сельского хозяйства Псковской области. По её словам, в регионе выращивается множество сельскохозяйственных культур, обеспечивающих самодостаточность региона.

«Сегодня у нас в регионе активно развиваются различные отрасли промышленности, в том числе деревообрабатывающая промышленность, машиностроение, производство пищевой продукции. Это способствует росту экономического потенциала региона и созданию новых рабочих мест», – добавила Анастасия Иванова.

Также она напомнила, что Псковская область богата культурным, историческим наследием. «Всё это, безусловно, делает наш регион привлекательным для туристов, что, в свою очередь, способствует развитию экономики региона и увеличению доходов жителей области», – считает Анастасия Иванова.

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