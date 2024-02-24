До +7 градусов и облачность прогнозируют в Псковской области 25 февраля

18:16, 24 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 25 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, днём в большинстве районов пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +2 до +7 градусов.

Будет дуть ветер южных, юго-восточных и восточных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду, ночью – местами со скоростью 9–14 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.