Турнир по волейболу среди мужских команд прошёл в Пыталово
Традиционный открытый турнир по волейболу среди мужских команд, посвящённый Дню защитника Отечества, прошёл в спортивном зале Пыталовской средней школы, сообщает газета «Наша жизнь».
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
В турнире приняли участие четыре команды – Пыталово, Острова, деревни Гавры и школьная сборная Пыталовского муниципального округа.
По итогам соревнований первое место заняла команда Острова, второе место – команда Пыталово, третье место – команда Гавры. Сборная Пыталовского муниципального округа получила отличный опыт перед зональным этапов Спартакиады школьников, отметили в газете.
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