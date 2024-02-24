Турнир по волейболу среди мужских команд прошёл в Пыталово

20:01, 24 февраля 2024, ПАИ

Традиционный открытый турнир по волейболу среди мужских команд, посвящённый Дню защитника Отечества, прошёл в спортивном зале Пыталовской средней школы, сообщает газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»















В турнире приняли участие четыре команды – Пыталово, Острова, деревни Гавры и школьная сборная Пыталовского муниципального округа.

По итогам соревнований первое место заняла команда Острова, второе место – команда Пыталово, третье место – команда Гавры. Сборная Пыталовского муниципального округа получила отличный опыт перед зональным этапов Спартакиады школьников, отметили в газете.

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