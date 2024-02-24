Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

19:07, 24 февраля 2024, ПАИ

С 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей Дновского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Мы всегда будем помнить о подвиге воинов-освободителей, о стойкости мирных жителей, об отваге партизан и подпольщиков, которые мужественно сражались на этой земле. Желаю всем жителям новых свершений, которые продолжат яркую историю района! Мира и процветания Дновской земле! С праздником!» – написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Дно прошёл торжественно-траурный митинг.