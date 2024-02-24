Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

С 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей Дновского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Мы всегда будем помнить о подвиге воинов-освободителей, о стойкости мирных жителей, об отваге партизан и подпольщиков, которые мужественно сражались на этой земле. Желаю всем жителям новых свершений, которые продолжат яркую историю района! Мира и процветания Дновской земле! С праздником!» – написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Дно прошёл торжественно-траурный митинг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
24 февраля 2024

До +7 градусов и облачность прогнозируют в Псковской области 25 февраля
24 февраля 2024

Анастасия Иванова: Псковская область проявляет самодостаточность в различных сферах экономики
24 февраля 2024

Более 100 УЗИ провели псковские врачи гостям выставки «Россия» в Москве
24 февраля 2024

34 заявки подали на участие в чемпионате России по воздухоплаванию в Великих Луках
24 февраля 2024

Псковские пловцы завоевали шесть наград на Кубке России в Санкт-Петербурге
24 февраля 2024

Траурный митинг в 80-летнюю годовщину освобождения прошёл в Дно
24 февраля 2024

Снятый в Псковской области фильм о первой в России женщине-химике покажут на телеканале «Культура»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...