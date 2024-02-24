Фальшивую купюру изъяли в Пскове

21:26, 24 февраля 2024, ПАИ

Тысячерублёвую купюру с признаками подделки выявили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Банкноту обнаружили 21 февраля в одной из финансовых организаций города. По имеющимся данным, она поступила из одного из псковских магазинов.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.