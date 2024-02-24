Автомобиль с пьяным водителем перевернулся в Невеле

22:34, 24 февраля 2024, ПАИ

Водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась на проезжей части у дома № 31 на улице Комсомольской в Невеле, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















Пострадавших нет. По предварительным данным, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.