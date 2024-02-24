Псковичей приглашают на службу в полицию
Псковичей приглашают на работу в патрульно-постовую службу УМВД России по Пскову, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.
Зарплата сотрудника – от 33 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медобслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.
Предпочтение отдаётся лицам, служившим в Вооружённых силах РФ.
Можно обращаться по адресу Псков, улица Новгородская, 7, кабинет 32 или по телефонам 59-38-21, 59-38-47.
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