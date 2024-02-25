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Происшествия

Медики реанимируют водителя BMW, протаранившего стену на улице Труда в Пскове

34-летний водитель, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением – машина вылетела с дороги и протаранила стену строения. ДТП произошло на улице Труда в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В результате ДТП пострадал водитель. Он находится в тяжёлом состоянии. Проводятся реанимационные мероприятия, решается вопрос о госпитализации.

  • Медики реанимируют водителя BMW, протаранившего стену на улице Труда в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Медики реанимируют водителя BMW, протаранившего стену на улице Труда в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Медики реанимируют водителя BMW, протаранившего стену на улице Труда в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Медики реанимируют водителя BMW, протаранившего стену на улице Труда в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Медики реанимируют водителя BMW, протаранившего стену на улице Труда в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Медики реанимируют водителя BMW, протаранившего стену на улице Труда в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Медики реанимируют водителя BMW, протаранившего стену на улице Труда в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Медики реанимируют водителя BMW, протаранившего стену на улице Труда в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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