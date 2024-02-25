Медики реанимируют водителя BMW, протаранившего стену на улице Труда в Пскове

09:05, 25 февраля 2024, ПАИ

34-летний водитель, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением – машина вылетела с дороги и протаранила стену строения. ДТП произошло на улице Труда в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель. Он находится в тяжёлом состоянии. Проводятся реанимационные мероприятия, решается вопрос о госпитализации.



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.