Михаил Ведерников поздравил жителей Дедовичского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

09:35, 25 февраля 2024, ПАИ

С 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей Дедовичского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В годы Великой Отечественной войны на этой земле развернулся легендарный партизанский край. Соединение партизан 13-й ленинградской бригады приняло непосредственное участие и во взятии районного центра и железнодорожной станции Дедовичи 25 февраля 1944 года», – написал глава региона.

Михаил Ведерников выразил искреннюю благодарность ветеранам.

«От всего сердца желаю жителям района успехов, а Дедовичской земле – стабильного развития и процветания!» – заключил он.