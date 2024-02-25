О погоде в марте судили по сегодняшнему дню

10:01, 25 февраля 2024, ПАИ

Алексей Рыбный наступил по народному календарю сегодня, 25 февраля, сообщает calend.ru.

Святителя Алексия, государственного деятеля и дипломата XIV века, вспоминают православные в этот день. Митрополитом Московским и всея России, чудотворцем именуется он в церковных текстах.

На Руси отмечали, что в этот день начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. Именно поэтому в этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были расстегаи. Эксперты русской кухни подчёркнули, что название данного блюда происходит от слова «растягивать». Расстегаи подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирог. Для удобства сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать.

Помимо этого, в этот день выносили на мороз посевные семена. На Руси считалось, что так они дадут лучший урожай. На мороз также выносили пряжу, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) – будешь с деньгами на Масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее.

Была примета, связанная с погодой: чем холоднее на Алексея – тем теплее будет март.