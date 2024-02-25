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В Псковском музее впервые презентовали экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства»

В Псковском музее-заповеднике 24 февраля впервые представили экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства». Программа перенесла участников в прошлое и позволила прочувствовать все тяготы военных лет, которые выпали на долю детей и подростков, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В Псковском музее впервые презентовали экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства». Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В преддверии 80-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в этом году и 80-й годовщины Победы в 2025-м родилась идея создать такую экскурсию. Главная цель – показать повседневную жизнь детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде. На примере музейных экспонатов и привлечённого реквизита гости узнали о героических поступках, тяжёлых буднях и праздниках военного времени», – рассказала ведущий методист методического отдела Псковского музея-заповедника Жанна Аракчеева.

Экскурсовод рассказала участникам экскурсии о войне и оккупации на территории Пскова и Псковского края. Помимо этого, ребята и их родители смогли увидеть подлинные предметы военного времени, а также узнали о деятельности партизан и подпольщиков, среди которых были и дети. После гостям с помощью мультимедийного экрана продемонстрировали архивные снимки, которые рассказывают о повседневной жизни подростков на фронте и в тылу.

Самой яркой и эмоциональной частью мероприятия стал показ подлинного реквизита, отметили сотрудники музея. Участники программы увидели праздничный стол времён войны, украсили ёлку ватой, бинтами и снежинками из газет. Кроме того, экскурсанты смогли поиграть в игрушки прошлого.

«В конце экскурсии ребята поделились своими эмоциями и рассказали, похоже ли увиденное на их детство. Также участники закрепили полученные знания, выполнив творческое задание», – подчеркнули в музее.

Сотрудники музея приглашают организованные группы школьников посетить уникальную экскурсию-эмпатию и узнать о повседневной жизни детей во время войны. Запись по телефону (8 8112) 66-33-11.

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