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Общество

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 26 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 26 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 26 февраля. Фото: ПАИ

Ночью ожидается небольшой дождь, местами умеренный, днём в большинстве районов синоптики прогнозируют умеренный дождь.

Будет дуть ветер юго-восточного и южного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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