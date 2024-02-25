До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 26 февраля
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 26 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью ожидается небольшой дождь, местами умеренный, днём в большинстве районов синоптики прогнозируют умеренный дождь.
Будет дуть ветер юго-восточного и южного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от +1 до +6 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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