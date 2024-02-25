До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 26 февраля

11:45, 25 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 26 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью ожидается небольшой дождь, местами умеренный, днём в большинстве районов синоптики прогнозируют умеренный дождь.

Будет дуть ветер юго-восточного и южного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление будет низким.