Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Ушедшего из больницы мужчину разыскивают в Пскове

Мужчину, который ушёл из больницы в июне 2022 года, разыскивают в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Разыскивается 60-летний Вадим Подоянов. По имеющимся данным, этот уроженец деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55–60 лет, рост 190 сантиметров, среднее телосложение, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые. Был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки тёмного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении В. А. Подоянова, просят позвонить по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 февраля 2024

Медики реанимируют водителя BMW, протаранившего стену на улице Труда в Пскове
24 февраля 2024

Автомобиль с пьяным водителем перевернулся в Невеле
24 февраля 2024

Мужчина угодил под поезд в Плюсском районе
24 февраля 2024

СК начал проверку по факту гибели мужчины во время пожара в Порховском районе
24 февраля 2024

В Плюссе сгорел автомобиль
24 февраля 2024

Пожарным удалось потушить огонь в нежилом здании в Плюссе
23 февраля 2024

Пожарные потушили горящие автомобили на территории автосервиса в Пскове
23 февраля 2024

Пешеход госпитализирован после наезда автомобиля в Псковском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...