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Футболиста Дмитрия Аленичева можно встретить на стенде Псковской области в Москве сегодня

Советского и российского футболиста, Заслуженного мастера спорта России Дмитрия Аленичева можно встретить на стенде Псковской области в Москве на выставке «Россия» сегодня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Футболиста Дмитрия Аленичева можно встретить на стенде Псковской области в Москве сегодня. Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Это первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА. В очередь выстроилось большое количество посетителей, которые желают получить автограф футболиста и сфотографироваться с ним.

Отметим, что 25 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит День спорта. На стенде Псковской области проходят спортивные активности для детей и взрослых.

Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Здесь представлены все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Псковская область представлена на мероприятии стендом в павильоне № 75.

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