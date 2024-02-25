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Борис Елкин рассказал об истории монумента в честь первых побед Красной Армии

Об истории памятника в честь первых побед Красной Армии рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Борис Елкин рассказал об истории монумента в честь первых побед Красной Армии. Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«На пересечении двух шоссе, Ленинградского и Крестовского, стоит величественный монумент в честь первых побед Красной Армии. В небо устремлён 47-метровый штык, а за ним – история вооружённых сил в фигурах матросов, партизан, солдат», – отметил он.

Автором горельефа является скульптор Георгий Мотовилов. Он также был оформителем нескольких станций метро в Москве. Соавтор композиции – архитектор Игорь Билибин. Он, в свою очередь, известен по мемориалу в Шлиссельбургской крепости.

«Памятник торжественно открыт 23 февраля 1969 года. В этом году ему исполнилось 55 лет», – заключил глава города.

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