14 волонтёров из Псковской области прибыли на площадку Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи
14 волонтёров из Псковской области прибыли на площадку Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ресурсного центра поддержки добровольчества.
«У каждого из нас задачи совершенно разные: кто-то переводит, кто-то будет сопровождать делегации, кто-то – атташе», – рассказала заслуженный доброволец Псковской области и заместитель руководителя Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Милана Илларионова.
Всего в организации и проведении фестиваля будут помогать 5 тысяч добровольцев.
Фестиваль пройдёт в Сочи с 1 по 4 марта. В нём примет участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.
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14 волонтёров из Псковской области прибыли на площадку Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи
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