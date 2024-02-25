14 волонтёров из Псковской области прибыли на площадку Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи

21:05, 25 февраля 2024, ПАИ

14 волонтёров из Псковской области прибыли на площадку Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ресурсного центра поддержки добровольчества.

«У каждого из нас задачи совершенно разные: кто-то переводит, кто-то будет сопровождать делегации, кто-то – атташе», – рассказала заслуженный доброволец Псковской области и заместитель руководителя Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Милана Илларионова.

Всего в организации и проведении фестиваля будут помогать 5 тысяч добровольцев.

Фестиваль пройдёт в Сочи с 1 по 4 марта. В нём примет участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.