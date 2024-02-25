Выставка памяти 6-й роты открыта в псковской библиотеке

21:41, 25 февраля 2024, ПАИ

Выставка памяти 6-й роты «Шагнувшая в бессмертие…» работает в отделе краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Напомним, 1 марта исполняется 24 лет беспримерному подвигу псковских десантников, которые в Чеченской Республике мужественно стояли на пути прорывавшейся из Аргунского ущелья банды боевиков 29 февраля – 1 марта 2000 года.

О подвиге 6-й роты можно узнать из книг, которые находятся в отделе краеведческой литературы: «Шаг в бессмертие: подвигу 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного Краснознамённого полка посвящается» и «Шаг в бессмертие. Вызываю огонь на себя» Олега Дементьева и Владимира Клевцова, «Высота 776.0: памяти героев-десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии посвящается» Владимира Клевцова, «Небесная пехота» и «Помяните добрым словом» Валентины Игнатьевой, «Псковские панфиловцы».