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Общество

Уникальный механизм часов колокольни Троицкого собора в Пскове приведён в порядок в ходе реставрации

Продолжается реставрация колокольни Троицкого собора Псковского кремля. Работы идут внутри здания, сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Уникальный механизм часов колокольни Троицкого собора Псковского кремля приведён в порядок в ходе реставрации. Фото здесь и далее: НО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Уже укреплены фундаменты и нижние ярусы, заменена стропильная система. Позолотой покрыты крест, шпиль, циферблат часов. Уникальный механизм часов приведён в порядок.

О первых часах на главной колокольне Пскова известно по описанию 1763 года: «Верх крыт жестью, в ней часы немецкие, колоколов больших и малых в семи окнах шестнадцать».

В 1770 году сгорел шатёр колокольни. А в 1821 году она уже имела современный облик. К середине XIX века, когда колокольню зафиксировал в своём альбоме Годовиков И. Ф., часы были утрачены. В конце XIX века на башне установили новые немецкие часы 1884 года, сохранившиеся до наших дней.

Венчает колокольню восьмигранный постамент с часами на основных гранях, выполненных в виде аттика.

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