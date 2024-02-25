Уникальный механизм часов колокольни Троицкого собора в Пскове приведён в порядок в ходе реставрации

22:25, 25 февраля 2024, ПАИ

Продолжается реставрация колокольни Троицкого собора Псковского кремля. Работы идут внутри здания, сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Уже укреплены фундаменты и нижние ярусы, заменена стропильная система. Позолотой покрыты крест, шпиль, циферблат часов. Уникальный механизм часов приведён в порядок.

О первых часах на главной колокольне Пскова известно по описанию 1763 года: «Верх крыт жестью, в ней часы немецкие, колоколов больших и малых в семи окнах шестнадцать».

В 1770 году сгорел шатёр колокольни. А в 1821 году она уже имела современный облик. К середине XIX века, когда колокольню зафиксировал в своём альбоме Годовиков И. Ф., часы были утрачены. В конце XIX века на башне установили новые немецкие часы 1884 года, сохранившиеся до наших дней.

Венчает колокольню восьмигранный постамент с часами на основных гранях, выполненных в виде аттика.