Акция «Культурные выходные» состоялась в Плюсском районе

23:28, 25 февраля 2024, ПАИ

Акция «Культурные выходные» состоялась в Плюсском районе в минувшие выходные. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступил перед жителями Плюсского района. Оркестр погрузил своих слушателей в мир музыки кино. Дирижёром выступил Дмитрий Воронцов.

Также в рамках акции состоялись концерт и мастер-классы от преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Мероприятия прошли в Детской школе искусств в Плюссе.

В концертной программе приняли участие: Ева Кальцанова (фортепиано), Иван Бондаренко (тромбон), Александр Чарыев (туба), Никита Шанович (аккордеон), Пётр Анисимов (кларнет), Глеб Бакаушин (гитара), концертмейстеры Зоя Королёва, Иван Колбашов.



В рамках акции были проведены открытые уроки и мастер-классы преподавателей колледжа: Георгия Георгиевича Гребеня (гитара), Зои Борисовны Королёвой (фортепиано), Ирины Владимировны Галковской (сольфеджио), Константина Александровича Зинина (рисунок).



Мастер-класс в рамках акции «Культурные выходные» с участием юных плюсских саксофонистов в ДШИ провёл артист заслуженного коллектива России, оркестра Санкт-Петербургской государственной Филармонии имени Д. Д. Шостаковича Сергей Рымарь. Вместе со своим учеником, студентом третьего курса колледжа Петром Анисимовым. Сергей Рымарь исполнил Большой концертный дуэт для двух кларнетов Ф. Мендельсона.

Книгу «Воспоминания и размышления» из фонда Псковской областной научной универсальной библиотеки представил автор – морской офицер в отставке, псковский общественник Павел Дроздов. Послушать его собрались местные жители: ветераны труда, волонтеры общественных организаций, библиотекари, учителя, подростки. Встреча прошла в Плюсской общеобразовательной средней школе.

В это время в школьном спортивном зале ученики смогли принять участие в викторине «В тридевятом царстве», придуманной специалистам библиотеки для детей и юношества имени Каверина.

Напомним, что акция «Культурные выходные» проходит по всей Псковской области.