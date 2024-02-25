Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Встреча с телеведущей Никой Ганич прошла в одном из псковских кафе

Встреча с российской телеведущей Никой Ганич прошла у команды управленцев в кафе «Бистро Миша в парке» в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила управляющая кафе «Миша» Елена Пасько.

Встреча с телеведущей Никой Ганич прошла в одном из псковских кафе. Фото со страницы «ВКонтакте» Елены Пасько

Псковская область смогла попасть в проект Ники Ганич в этом году. И псковский проект наравне с другими коллективами Пскова и Псковской области попадёт в гастрономический путеводитель «География на вкус», отметила Елена Пасько.

Кроме того, на встрече презентовали фирменную продукцию, добавила она.

«Взаимодействие с профессионалами и великими людьми стимулирует тебя на собственные, хоть и маленькие, великие подвиги!» – написала автор поста.

Напомним, что Ника Ганич – это журналист, член Национальной гильдии шеф-поваров России, лицо телеканала «КУХНЯ ТВ», а также автор гастрономического путеводителя «География на вкус».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 февраля 2024

Акция «Культурные выходные» состоялась в Плюсском районе
25 февраля 2024

Уникальный механизм часов колокольни Троицкого собора в Пскове приведён в порядок в ходе реставрации
25 февраля 2024

Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве посетил Дмитрий Аленичев
25 февраля 2024

14 волонтёров из Псковской области прибыли на площадку Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи
25 февраля 2024

Михаил Ведерников с дочерью Ксенией посетили съёмочную площадку фильма «Красный шёлк» под Псковом
25 февраля 2024

Движение временно перекроют на одной из улиц Порхова
25 февраля 2024

Борис Елкин рассказал об истории монумента в честь первых побед Красной армии
25 февраля 2024

Россиянам рассказали, кому увеличат пенсию с 1 марта

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...