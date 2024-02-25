Встреча с телеведущей Никой Ганич прошла в одном из псковских кафе

07:40, 26 февраля 2024, ПАИ

Встреча с российской телеведущей Никой Ганич прошла у команды управленцев в кафе «Бистро Миша в парке» в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила управляющая кафе «Миша» Елена Пасько.

Псковская область смогла попасть в проект Ники Ганич в этом году. И псковский проект наравне с другими коллективами Пскова и Псковской области попадёт в гастрономический путеводитель «География на вкус», отметила Елена Пасько.

Кроме того, на встрече презентовали фирменную продукцию, добавила она.

«Взаимодействие с профессионалами и великими людьми стимулирует тебя на собственные, хоть и маленькие, великие подвиги!» – написала автор поста.

Напомним, что Ника Ганич – это журналист, член Национальной гильдии шеф-поваров России, лицо телеканала «КУХНЯ ТВ», а также автор гастрономического путеводителя «География на вкус».