На 47% вырос интерес россиян к доставке еды

08:16, 26 февраля 2024, ПАИ

На 47% вырос интерес россиян к доставке еды в прошлом году, пишут «Известия».

Россияне потратили за заказ продуктов в 2023 году 917,5 млрд рублей на фоне 625 млрд рублей в 2022-м. А по подсчётам исследователей Data Insight, объем доставки скоропортящихся продуктов составил 781 млрд рублей. Это самая популярная категория доставки еды.

Однако к концу 2023 года интерес к доставке упал, а лидировать стали самовывоз и закупки впрок. Это случилось из-за промоакций, а также нехватки курьеров, что сказалось на подорожании доставки, заключили эксперты.