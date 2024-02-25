Что делать, если ребёнок не понимает точные науки, рассказала психолог
Неспособность понять точные науки – это не признак отсутствия интеллекта, потому что каждый ребёнок имеет таланты и способности. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на психолога Киру Гольдштейн.
Невнимательность, неумение сосредоточиться, стресс из-за оценок, мягкий или слишком строгий учитель, сложности с пониманием теорем и формул – это причины, которые приводят к неуспеваемости по точным наукам, объяснила психолог.
Очень важно поддерживать ребёнка, показывать ему, что он может быть успешен в другой области. Нельзя высмеивать ребёнка и кричать на него. Нужно помочь разобраться в теме с помощью игр, головоломок, судоку, добавила психолог.
Кроме того, обязательно нужно показать, как материал, полученный в школе, можно применить на практике – показать это на примере жизненных ситуаций. Это поможет мотивировать ребёнка к изучению точных наук, пояснила Кира Гольдштейн.
Также нужно найти подходящий для ребёнка метод запоминания информации – кому-то проще слушать лекции или читать учебник, а кому-то нужно визуализировать информацию. Не стоит пренебрегать помощью специалистов – психологов, педагогов и репетиторов, которые помогут найти причину неуспеваемости и предложат индивидуальный подход, резюмировала эксперт.
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