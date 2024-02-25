Как часто компании привлекают сотрудников на удалёнку, рассказали псковичам

09:02, 26 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники, работающие удалённо, есть в каждой третьей компании Пскова, следует из данных опроса SuperJob.

Организации из Пскова намного чаще привлекают сотрудников на удалёнку, чем из Москвы и Санкт-Петербурга (32, 31 против 29%).

Однако количество сотрудников на удалёнке небольшое – в семи из 10 компаний менее 10% от штатной численности. Чаще всего работают удалённо бухгалтеры, специалисты по продажам и программисты. Специалисты, которые работают дистанционно из-за рубежа, есть только в 4% компаний.

Ранее сообщалось, что каждый второй пскович получал налоговый вычет, а также эксперты изучили, сколько времени занимает путь к руководящим постам в Пскове.