Публикуем график отключений электроэнергии в Гдовском районе

11:18, 26 февраля 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в Гдовском районе для проведения ремонтных работ. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

26 февраля свет отключат в деревнях Остров, Ельма, Татьянкино, Заходы, Коровье Село, Новоселье, Низовицы, Вязовицы, Пископово, Великуша, Горка, Ремда, Ветеря, Гребенево, Балахново, Заболотье, Гологляк, Болдырево, Кола, Козлово, Кобылье Городище, Таборы, Самолва, Замошье, Луг, Чудская Рудница, Остров, Чудские Заходы, Путьково, Пнево, Полна, Кроксово.

27 февраля без света останутся также жители деревень Остров, Ельма, Подборовье, Каменная Стража.

28 февраля электроснабжение отключат в деревнях Прибуж, Гостичево, Ловыни, а также в Гдове (заготконтора).

Также 29 февраля электричества не будет в деревне Ельма, частично в деревнях Любимец и Колоколово, а также в деревнях Гостичево, Ловыни, Шиловщина.

Кроме того, 1 марта без света останутся деревня Задубье и частично деревня Чернево.