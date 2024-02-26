Подведены итоги традиционного турнира по баскетболу среди мужских команд ветеранов в Великих Луках
Подведены итоги традиционного турнира по баскетболу среди мужских команд ветеранов, который прошёл в Великих Луках с 23 по 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.
В соревнованиях приняли участие четыре команды из Пскова, Твери, Великого Новгорода и Великих Лук.
Победу в стартах одержали великолучане. Серебро турнира досталось команде из Великого Новгорода. Замкнули тройку лидеров баскетболисты из Твери.
В индивидуальной номинации самым результативным игроком признали великолучанина Константина Подстежонка.
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