Подведены итоги традиционного турнира по баскетболу среди мужских команд ветеранов в Великих Луках

16:04, 26 февраля 2024, ПАИ

Подведены итоги традиционного турнира по баскетболу среди мужских команд ветеранов, который прошёл в Великих Луках с 23 по 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

В соревнованиях приняли участие четыре команды из Пскова, Твери, Великого Новгорода и Великих Лук.

Победу в стартах одержали великолучане. Серебро турнира досталось команде из Великого Новгорода. Замкнули тройку лидеров баскетболисты из Твери.

В индивидуальной номинации самым результативным игроком признали великолучанина Константина Подстежонка.

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