Ввоз 20 тонн финских кормовых добавок пресечён в Псковской области

12:50, 26 февраля 2024, ПАИ

Направляющаяся в Казахстан крупная партия кормовых добавок не прошла ветеринарный контроль в Псковской области на российско-эстонской границе РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При перевозке груза, произведённого в Финляндии и следовавшего через границу России в Казахстан, были выявлены нарушения. На маркировочных этикетках некоторых образцов отсутствовали сведения о составе кормовой добавки. Также в оригиналах сертификатов качества продукции не была указана необходимая информация о предприятии-изготовителе.

Ввоз 20 тонн товара на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза.