Ввоз 20 тонн финских кормовых добавок пресечён в Псковской области
Направляющаяся в Казахстан крупная партия кормовых добавок не прошла ветеринарный контроль в Псковской области на российско-эстонской границе РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
При перевозке груза, произведённого в Финляндии и следовавшего через границу России в Казахстан, были выявлены нарушения. На маркировочных этикетках некоторых образцов отсутствовали сведения о составе кормовой добавки. Также в оригиналах сертификатов качества продукции не была указана необходимая информация о предприятии-изготовителе.
Ввоз 20 тонн товара на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза.
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