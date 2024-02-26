Более 3,5 тысячи женщин в Псковской области получили услуги по родовым сертификатам в 2023 году

12:16, 26 февраля 2024, ПАИ

Отделение Социального фонда России по Псковской области оплатило услуги по родовым сертификатам в прошлом году для 3 726 женщин и 2 628 новорожденных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда.

За наблюдение за малышом в первый год его жизни, оказание медицинской помощи в период беременности и родов медицинским учреждениям направили свыше 37 миллионов рублей.

Родовой сертификат – это электронный документ, который формируется медицинским учреждением и позволяет женщине выбрать медицинскую организацию для получения медицинской помощи в период беременности, родов и первого года жизни ребёнка. Сертификат позволяет оплатить услуги роддома, женской консультации и поликлиники, в которой проводятся осмотры ребёнка.

Родовой сертификат формируется при первом обращении в женскую консультацию или роддом. Кроме того, его может оформить детская поликлиника, в которой ребёнок будет проходить профилактические медосмотры. Для оформления требуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, полис и СНИЛС.

Оплате родовым сертификатом подлежат только услуги, оказанные в рамках обязательного медицинского страхования. После формирования медицинским учреждением родового сертификата его можно будет найти на «Госуслугах».

На все интересующие вопросы псковичи могут получить ответ, позвонив по телефону 8 (800) 200-00-98, или в официальных группах отделения Социального фонда России по Псковской области в социальных сетях.