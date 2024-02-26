Дожди и до +7 прогнозируют в Псковской области 27 февраля
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 27 февраля. Прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный, сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области в течение суток составит от +2 до +7 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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