Дожди и до +7 прогнозируют в Псковской области 27 февраля

17:07, 26 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 27 февраля. Прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области в течение суток составит от +2 до +7 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.