Налоговые льготы, дополнительную индексацию и поддержку переселенцев обсудили в Псковском облсобрании

12:20, 26 февраля 2024, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике рассмотрел вопросы февральской сессии, связанные с расходными обязательствами регионального бюджета. В заседании также приняли участие члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Единогласным решением члены комитета поддержали предложенный исполнительной властью законопроект об освобождении от уплаты транспортного налога Героев России и их вдов, а также о продлении ещё на год льготы по налогу для участников специальной военной операции.

Следующая рассмотренная инициатива также направлена на поддержку Героев России и их семей.

«Предусматривается ежемесячная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей Героям Российской Федерации и Советского Союза либо членам семей в случае их гибели», – озвучила предлагаемые губернатором меры первый заместитель правительственного комитета по социальной защите Татьяна Селивёрстова.

Специалист уточнила, что социальная выплата родственникам должна распределяться в равных долях каждому члену семьи, годовой объём необходимых средств составит около 3,2 миллиона рублей. «Для нашего бюджета сумма подъёмная, мера важная», – призвал коллег поддержать расширение категорий получателей социальной помощи Александр Братчиков. Комитет рекомендовал принять законопроект в двух чтениях.

Ещё один законопроект, связанный с социальной защитой жителей области, касается повышения коэффициента индексации на 2% до федерального уровня. В конце прошлого года был принят областной закон об индексации региональных выплат на 5,5% (на тот момент этот показатель был даже выше, чем в федеральном бюджете), но фактическая индексация пенсий и федеральных пособий составила 7,4%. Дополнительные бюджетные расходы составят 44,8 миллиона рублей.

Александр Братчиков попросил финансистов прокомментировать, за счёт каких средств будет проведена дополнительная индексация.

«Среднемесячные выплаты по социальным законам составляют порядка 180 миллионов рублей, поэтому в пределах текущих ассигнований – это более 2,5 миллиардов – текущих средств достаточно. В случае необходимости, потому что сумма значительная, средства будут предусмотрены по истечении 10-11 месяцев», – заверила заместитель председателя комитета по финансам Людмила Павлова. Депутаты поддержали законопроект.

Проект закона «Об особенностях казначейского сопровождения средств, предоставляемых из областного бюджета в 2024 году» членам комитета также представила Людмила Павлова. Документ разработан для реализации проекта по строительству в регионе технопарка по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов.

Как пояснила финансист, большинство организаций, выступающих поставщиками основного оборудования для реализации концессионного соглашения, не имеют счетов в территориальных органах федерального казначейства, и их открытие приведёт к увеличению сроков поставки оборудования, что в свою очередь негативно скажется на сроках строительства объекта, который должен быть сдан уже к концу 2024 года.

Предложенная норма будет распространяться только на договоры поставки оборудования. Людмила Павлова подчеркнула, что документы, подтверждающие расходование средств, в любом случае будут предоставляться на проверку в казначейство. «Нормы законопроекта касаются только одного объекта – технопарка?» – уточнил Александр Братчиков, на что получил утвердительный ответ разработчика документа.

У Счётной палаты Псковской области замечаний к законопроекту не возникло. Комитет также его одобрил.

В завершение депутаты рассмотрели и согласовали изменения в государственную программу «Содействие занятости населения», связанные с субсидированием «Центра содействия переселению соотечественников», – автономная некоммерческая организация была создана в феврале текущего года. Деятельность организации будет финансироваться за счёт федеральной субсидии с софинансированием из областного бюджета в размере 1%, общая сумма составит чуть менее 15 миллионов рублей. В рамках обсуждения вопроса были озвучены цифры переселенцев в Псковскую область. Так, только из Латвии в конце прошлого года приехали 270 человек.