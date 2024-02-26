Три концерта органной музыки пройдут в Пскове в марте

12:25, 26 февраля 2024, ПАИ

В марте в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоятся три концерта органной музыки, сообщили ПАИ организаторы.

Первый из них ансамблевый под названием «В старинном стиле» пройдёт 2 марта в 16:00. В нём примут участие музыканты из Москвы: органист Алексей Шевченко и виолончелист Александр Листратов. Второй органный концерт под названием «От Букстехуде до Таривердиева» состоится 10 марта в 17:00. Выступит молодой и виртуозный органист из Лейпцига (Германия) Александр Патрушин. Третий концерт органно-вокальной музыки из цикла «Stabat Mater и музыка Великого поста» пройдёт в воскресенье, 17 марта, в 17:00. В нём выступят петербуржская органистка Виталия Котова и вокалисты, лауреаты международных вокальных конкурсов Юлия Старцева (сопрано) и Ольга Куприяновская (меццо-сопрано).

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за возмездное пожертвование. Сумма пожертвования указана в афише каждого проводимого концерта. Билеты можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концертов – от 60 до 70 минут, без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по телефонам: 8 (8112) 62-13-50; +7 911 968-63-32 и +7 911 209-59-53.

Адрес: улица Плехановский Посад, 64.