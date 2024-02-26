«Титан-Полимер» стал официальным партнёром детской хоккейной команды в Пскове

14:35, 26 февраля 2024, ПАИ

Группа компаний «Титан», которая представлена в Пскове заводом «Титан-Полимер», стала официальным партнёром хоккейной команды «Торнадо» 2013-2014 гг. рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Тренируется спортивная команда под руководством Евгения Базилевского на базе спортшколы «Олимп». Детская команда псковских хоккеистов входит в десятку сильнейших в своей возрастной группе в Северо-Западном федеральном округе, среди 26 команд петербургской хоккейной лиги юные спортсмены из Пскова занимают почетное восьмое место.

Затраты, связанные с регулярными выездами ребят на соревнования в Санкт-Петербург, взял на себя завод «Титан-Полимер». В команде также тренируются дети сотрудников предприятия.

«Дети – наше будущее, и поэтому нам важно поддерживать их во всех начинаниях, помогать им, давать им возможность играть, соревноваться, чтобы у всех была возможность съездить на другие соревнования в другие города. Как мы знаем, боец растет не от тренировки к тренировке, а от соревнования к соревнованию. Поэтому любые выезды, любые соревнования, которые происходят как на этой ледовой площадке спортивной школы «Олимп», так и в других городах, улучшают конкуренцию, помогают ребятам расти и добиваться более высоких результатов в спорте», – сказал генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Директор «Олимпа» Артур Акавов поблагодарил руководство группы компаний «Титан» и завод «Титан-Полимер» за оказанную поддержку хоккеистам. «Думаю, родители меня поддержат в том, что для детей, наших спортсменов этого возраста, это большая помощь, так как основные расходы на выездные соревнования ложатся на плечи родителей», – поблагодарил Артур Акавов.

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