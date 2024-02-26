Стать гостем IX молодёжного Сретенского бала приглашают псковичей

14:24, 26 февраля 2024, ПАИ

Все желающие могут стать гостем IX молодёжного Сретенского бала в Пскове. Как получить пригласительные билеты, рассказали организаторы.

Пригласительные можно получить в Псковском городском молодёжном центре (Максима Горького, 15) с 26 февраля до 1 марта с 10:00 до 20:00; 2 марта с 14:00 до 20:00.

Кроме того, при наличии можно будет взять приглашение в день проведения бала – 3 марта в СРП «Простория» на стойке регистрации.

Важно: на обратной стороне билета прописан дресс-код, который необходимо соблюдать как танцевальным парам, так и гостям мероприятия. Те из гостей, что явятся в уличной одежде и обуви, в одежде с открытым животом и спиной и неопрятным внешним видом, до праздника не будут допущены даже при наличии пригласительного.

Один билет приравнивается к одному гостю, включая детей. Количество ограничено.

Для представителей СМИ и независимых фотографов пригласительный билет не потребуется, их регистрация рекомендательная и будет проходить в день мероприятия на стойке регистрации.

Напомним, Сретенский бал, посвящённый Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, состоится уже в это воскресенье, 3 марта, в 15:00 в спортивно-развлекательном парке «Простория». Организатором является МБУ «Псковский городской молодёжный центр».