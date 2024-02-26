Псковички стали серебряными призёрами волейбольных соревнований в Новгородской области

17:07, 26 февраля 2024, ПАИ

Псковички стали серебряными призёрами открытого первенства Валдайского городского поселения по волейболу среди девушек 2011-2012 годов рождения. Соревнования прошли в Новгородской области 24 и 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

В соревнованиях приняли участие команды из Вышнего Волочка, Валдая, Торжка, Боровичей, Старой Руссы и Пскова.

Местные спортсменки уступили только спортсменам из Валдая. Третье место заняли волейболистки из Старой Руссы.

Лучшим игроком псковской команды признали Анну Иванову.

Тренируют спортсменок Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».