Псковички стали серебряными призёрами волейбольных соревнований в Новгородской области
Псковички стали серебряными призёрами открытого первенства Валдайского городского поселения по волейболу среди девушек 2011-2012 годов рождения. Соревнования прошли в Новгородской области 24 и 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».
В соревнованиях приняли участие команды из Вышнего Волочка, Валдая, Торжка, Боровичей, Старой Руссы и Пскова.
Местные спортсменки уступили только спортсменам из Валдая. Третье место заняли волейболистки из Старой Руссы.
Лучшим игроком псковской команды признали Анну Иванову.
Тренируют спортсменок Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.
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Псковички стали серебряными призёрами волейбольных соревнований в Новгородской области
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