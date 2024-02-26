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Подведены итоги учебно-тренировочных сборов по автомобильному спорту в Псковской области

Подведены итоги учебно-тренировочных сборов «Лукоморье-2024», которые прошли на картодроме «Печорский» в Псковской области 24 февраля. Об этом сообщается в группе «Автоспорт Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Автоспорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях принял участие 31 спортсмен. Также в рамках стартов была добавлена номинация, в которой между собой состязались пилоты на профессионально подготовленных машинах.

Весь пьедестал в номинации «Спорт» забрали псковские раллисты. Первым стал Антон Борисенко. Серебро на счету Виктора Биченко. А замкнул тройку лидеров Иван Белов.

В номинации переднеприводных автомобилей золото досталось псковичу Владиславу Дивисенко. Призовые места взяли гости из Выборга Алексей Волынцев и Георгий Рупышев.

Пскович Павел Захарченко стал победителем в номинации «Наша классика». Вторым к финишу пришёл его соотечественник Виктор Биченко. Бронза досталась пилоту из Выборга Сергею Васильеву.

Победителем в номинации «Любительский «PRT» стал пскович Максим Пятько. Второе место на счету спортсмена из Пскова Андрея Морозова. Бронзу завоевал представитель Выборга Алексей Колягин.

Самой быстрой в номинации «Леди» стала псковичка Наталья Ремизова. Среди участников младше 18 лет победу одержал выборжанин Алексей Волынцев. Вторым стал его соотечественник Георгий Рупышев. Замкнул тройку лидеров Семён Виноградов из Пушкинских Гор.

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