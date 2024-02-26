Патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдёт в Новосокольниках

17:05, 26 февраля 2024, ПАИ

Областная патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдёт в Новосокольниках 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

К участию приглашаются поисковые отряды и патриотические любительские объединения, патриотические клубы, волонтёрские объединения, а также отряды Юнармии Псковской области, Беларуси и Казахстана.

В рамках мероприятия состоятся спортивные состязания, выставка военной техники и вооружения, торжественный митинг, мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, сбор посылок и писем для военнослужащих, участвующих в СВО.

Солисты и творческие коллективы Псковской области выступят на концерте «Память хранят молодые».

Отметим, что мероприятие приурочено к 80-летней годовщине подвига Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

Заявки принимаются до 7 апреля. С положением о проведении акции можно ознакомиться на сайте Псковского областного центра народного творчества.