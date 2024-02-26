Первое место по подлёдной рыбной ловле среди женских команд получил Псковский облсовпроф

15:13, 26 февраля 2024, ПАИ

Первое место по подлёдной рыбной ловле среди женских команд получил Псковский облсовпроф. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Традиционные ежегодные международные профсоюзные соревнования по подледной рыбной ловле Санкт-Петербург - Витебского региона Октябрьской железной дороги прошли в минувшие выходные. Первое место среди женских команд завоевала команда Псковского областного совета профсоюзов.

Турнир по подледной рыбной ловле проходил на базе пансионата «Маево» в Псковской области. Его открыли председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и заместитель председателя Дорпрофжел на ОЖД Алексей Белов.

«Профсоюзные соревнования - это всегда здорово! Это важное мероприятие, профсоюзный дух, соревнования команд, дружеское и профессиональное общение с коллегами. На турнир приехало более 100 участников, но наши девушки стали лучшими!» - отметил Игорь Иванов.