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Общество

Первое место по подлёдной рыбной ловле среди женских команд получил Псковский облсовпроф

Первое место по подлёдной рыбной ловле среди женских команд получил Псковский облсовпроф. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

Традиционные ежегодные международные профсоюзные соревнования по подледной рыбной ловле Санкт-Петербург - Витебского региона Октябрьской железной дороги прошли в минувшие выходные. Первое место среди женских команд завоевала команда Псковского областного совета профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Турнир по подледной рыбной ловле проходил на базе пансионата «Маево» в Псковской области. Его открыли председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и заместитель председателя Дорпрофжел на ОЖД Алексей Белов.

Фото: Псковский облсовпроф

«Профсоюзные соревнования - это всегда здорово! Это важное мероприятие, профсоюзный дух, соревнования команд, дружеское и профессиональное общение с коллегами. На турнир приехало более 100 участников, но наши девушки стали лучшими!» - отметил Игорь Иванов.

Фото: Псковский облсовпроф

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