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Общество

Жители Порховского района отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Памятное мероприятие, посвящённое освобождению Порхова и Порховского района от немецко-фашистских захватчиков «Знаем! Помним! Храним!», прошло в Порхове сегодня, 26 февраля. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Жители Порхова пришли на мероприятие с фотографиями своих родных, участвовавших в войне. Юнармейцы под звуки марша внесли к памятнику воинам-освободителям на площади Красной Армии Знамя Победы.

Жители Порховского района отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

На мероприятии выступили глава Порховского района Юрий Семёнов, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова с приветственным адресом от главы региона Михаила Ведерникова, несовершеннолетняя узница фашистского концлагеря Лидия Дмитриева, военный комиссар Дновского, Дедовичского и Порховского районов Алексей Иванов. Почётными гостями мероприятия также выступили главы муниципальных районов Псковской области.

Обучающиеся студии эстрадного пения «Камертон» исполнили песню «Огонь памяти». Юнармейцы возложили к подножию памятника гирлянду славы, официальные лица и жители района несли венки и живые цветы. В честь этой даты в Порхове отгремел оружейный салют и прошла минута молчания.

Позже на урок патриотического воспитания в порховском Доме культуры собрались представители молодого поколения. Они вспомнили имена героев, в честь которых названы улицы города. В память о бойцах, погибших в ходе освободительных боёв за Порхов, зажгли памятные свечи.

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