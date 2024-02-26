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Общество

Поправки в устав Псковской области согласовал комитет Собрания по законодательству и МСУ

Правовую основу для создания в структуре областного Собрания депутатов аппаратов региональных уполномоченных обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению. Председатель комитета Алексей Севастьянов представил внесённый группой депутатов проект закона о поправках к уставу Псковской области «О поправке в часть 2 статьи 30 к Уставу Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

«Псковское областное Собрание депутатов создает аппарат уполномоченного по правам человека в Псковской области, аппарат уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области», – озвучил Алексей Севастьянов формулировку, дополняющую действующую статью.

Члены комитета рекомендовали законопроект к принятию. Кроме того, депутаты согласовали подготовленный правовым управлением Собрания проект постановления об обеспечении деятельности региональных уполномоченных, предусматривающий штатную численность аппарата каждого уполномоченного.

Комитет по законодательству и местному самоуправлению согласовал проект постановления о проведении отбора кандидатов для избрания членов Общественной палаты Псковской области на 2024–2027 годы. Алексей Севастьянов напомнил, что первое заседание действующего состава палаты состоялось 10 июня 2021 года, срок его полномочий истекает 10 июня 2024 года. Треть членов палаты предстоит избрать депутатам из кандидатур, выдвинутых региональными общественными организациями. Начало отбора кандидатов согласно законодательству должно стартовать не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующих членов Общественной палаты.

Председатель областного суда Олег Лазарев представил кандидатуры для назначения на должности мировых судей шести судебных участков. Все претенденты рекомендованы для включения в бюллетень для тайного голосования, которое состоится на сессии 27 февраля. В ходе заседания депутаты рассмотрели ещё один вопрос, связанный с мировыми судьями – вид удостоверения мирового судьи предложено изменить, дополнив голограммой.

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